Napoli | infortunio per Kvaratskhelia | la stagione inizia con un guaio

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilsi prepara per l’esordio in campionato contro il Frosinone con il chiaro obiettivo di confermare l’ultimo esaltante campionato. Lasi è però aperta con una brutta notizia: l’dell’attaccante, come confermato direttamente dal club azzurro con un comunicato. “Seduta mattutina per ilal SSCN Konami Training Center. I campioni d’Italia esordiranno in campionato domani 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata della Serie A 2023/24. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico. Leggi anche CALCIOMERCATOAdesso ilfa paura: arriva un altro ...

