Napoli | ecco Gabri Veiga | intesa raggiunta col Celta Vigo | a breve le visite mediche

(Di venerdì 18 agosto 2023) Verso la fumata bianca. Ilha raggiunto un'di massima con ilper. Il centrocampista galiziano, che da tempo aveva dato il suo placet per il trasferimento in...

Emergono nuovi dettagli sull' omicidio di Piana di Sorrento, in provincia di, dove ha perso la vita Anna Scala, 56 anni, originaria di Vico Equense, uccisa a coltellate ...cosa cambia ...Manca ormai soltanto l'ufficialità per sancire l'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia al posto del dimissionario Roberto Mancini.come l'ex allenatore delpotrebbe schierare la sua ...Nei giorni scorsi la trattativa aveva subìto un'accelerata con l'intenzione ferma del Calciodi portarlo sotto il Vesuvio. Gabri Veiga alper 36 milioni euro La Serie A si arricchisce ...

Napoli, ecco il grande lavoro di Jorit al Centro Direzionale ExibArt

Lo fa sapere l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: accordo raggiunto per 36mln di euro, bonus inclusi, per il talento spagnolo.Sabato inizia il campionato, che vede la squadra di Inzaghi in cima alla lavagna per lo scudetto, seguita da Juventus, Milan e Napoli a 4,50. Tra le ...