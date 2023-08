Napoli | cadavere trovato in guardino | era ragazzo di 27 anni

(Di venerdì 18 agosto 2023) Una macabra scoperta quella avvenuta ieri sera in via Dante Alighieri a Casalnuovo di. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo hannounin giardino di un’abitazione.: la macabra scoperta Si tratta di undi 27, il corpo ridalle autorità ieri L'articolo proviene da Il Difforme.

Ildi un 27enne di origini tedesche è stato trovato nella serata di ieri a Casalnuovo di, in via Dante Alighieri, dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della tenenza ...... di origini tedesche , è stato trovato nella serata di giovedì 17 agosto nel giardino privato di un'abitazione in via Dante Alighieri a Casalnuovo di. La scoperta del. L'ipotesi ......carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della tenenza di Casalnuovo hanno rinvenuto ildi un giovane tedesco di 27 anni ieri sera in via Dante Alighieri a Casalnuovo di. ...

Trovato il cadavere di un uomo a Casalnuovo di Napoli: è un 27enne di origini tedesche Fanpage.it

Il cadavere di un ragazzo di 27 anni, di origini tedesche, è stato trovato ieri sera in via Dante Alighieri a Casalnuovo di Napoli dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e… Leggi ...Nella tarda serata di ieri, in via Dante Alighieri a Casalnuovo di Napoli, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo hanno rinvenuto il cadavere di un ...