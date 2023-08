Napoli | arriva Gabri Veiga | accordo col Celta Vigo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilè un passo da. Lo scrive il quotidiano “As”. Secondo i media spagnoli, è stato raggiunto l’fra i partenopei e ilper il 21enne centrocampista spagnolo sulla base di 35 milioni di euro, bonus inclusi. Adesso si attende il sì del giocatore ma non dovrebbero esserci problemi, conche percepirà un ingaggio attorno ai due milioni di euro netti a stagione beneficiando anche del Decreto Crescita. Un rinforzo in più per Rudi Garcia, che nelle prossime ore accoglierà il classe 2001, cresciuto nelle giovanili dele punto fermo della nazionale under 21 spagnola. SportFace.

Pubblicità Dall'azzurro del Celta Vigo a quello del Napoli. Il passaggio di Gabri Veiga alla società partenopea è ormai in dirittura di arrivo. Nonostante la permanenza di Piotr Zielinski… Leggi ...