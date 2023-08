Napoli all' esordio | Garcia “Noi tra i favoriti per lo scudetto”

(Di venerdì 18 agosto 2023)(ITALPRESS) – “Non vediamo l'ora di iniziare, non soltanto io ma anche tutti i giocatori. Ci manca la vera competizione che arriva domani. Siamo contenti di iniziare contro un avversario tosto con tanto entusiasmo, visto hanno vinto lo scorso campionato di Serie B”. E' un Rudicarico e impaziente di vedere la sua squadra, il suo, scendere in campo. Il tecnico francese, al ritorno in Serie A dopo l'esperienza alla Roma, però per il suo match dicol Frosinone, domani alle 18.30 allo Stirpe, non potrà contare su uno dei giocatori più talentuosi del suo organico, Kvaratskhelia, alle prese con un affaticamento muscolare: “E' una questione di prudenza. Ha avuto un trauma, ha saltato un pò di allenamenti e gare per poi giocare 70 minuti nell'ultimo match – ha detto-. La ...

Sabato inizia il campionato, che vede la squadra di Inzaghi in cima alla lavagna per lo scudetto, seguita da Juventus, Milan ea 4,50. Tra le big, quella che rischia di più'esordio è la squadra di Pioli a Bologna Milano, 18 agosto 2023 " Il nuovosenza Spalletti, l'assalto delle milanesi al trono, la ...... Borelli 60% - Cuni 40%, Caso 60% - Kvernadze 40%(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.. Garcia ......il 4 posto per l'accesso in champions oltre che la vittoria della Europa League sfumata grazie'... Ilha venduto kim, l'Inter ha venduto Onana, il Milan Tonali, la Lazio Milinkovic, per non ...

Da Napoli all'America, arriva il primo volo che collega Capodichino ... Grande Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non vediamo l’ora di iniziare, non soltanto io ma anche tutti i giocatori. Ci manca la vera competizione che arriva domani. Siamo contenti di iniziare contro un avversario tosto ...Manca un solo giorno all'inizio della nuova stagione di Serie A. Le venti squadre si presentano al via con ambizioni rinnovate, anche se qualcuno ancora deve lavorare sul mercato per completare ...