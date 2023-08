My Home My Destiny | anticipazioni dal 21 al 26 agosto | Mehdi ricoverato in gravi condizioni

(Di venerdì 18 agosto 2023) MyMycontinua su Canale 5 dalle ore 15.45: ecco cosa accadrà negli episodi dal 21 al 26. La soap turca vede come protagonista Demet Özdemir e si appresta a conquistare i telespettatori: ecco cosa aspettarsi dalle prime puntate. Prosegue la messa della nuova soap del daytime di Canale 5, MyMy. Annunciata da alcune settimane, la serie riporterà sul piccolo schermo nostrano il popolare volto di Demet Özdemir, che il pubblico ha imparato a conoscere nel ruolo di Sanem in DayDreamer – Le ali del sogno. Cosa accadrà nei nuovi episodi di MyMy, da 21 al 26– VelvetMagLa serie è costituita da 43 puntate della durata di oltre due ore ciascuna, suddivise in due stagioni, la prima da 12 episodi e la seconda ...

...Uno - Estate in diretta è stato seguito da Canale 5 - Beautiful è stato visto da Canale 5 - Terra Amara ha ottenuto una media di Canale 5 - La Promessa è stato visto da Canale 5 - MyMy...La Promessa : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share MyMy: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di Auditel. Un Altro Domani : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %).Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La Promessa , MyMye Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 18 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ...

My Home My Destiny anticipazioni trama 18 agosto: spunta l'ex marito violento di Benal, Zeynep viene ingannata Movieplayer

Lunedì 21 agosto 2023 su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie turca My Home My Destiny: tutte le anticipazioni sulla trama.Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 18 agosto ...