Muore mentre fa il bagno in mare | terrore tra i bagnanti in Italia

Leggi su tvzap

(Di venerdì 18 agosto 2023) Social. Latina,fa ilin: cos’è successo. Ennesima tragedia inindurante questa estate 2023. L’uomo stava facendo ilinquando è stato colto da un malore: riportato a riva da un bagnino della Cooperativa Blue Work Service. Purtroppo per lui non c’è stata nulla da fare se non dichiararne il decesso. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo.Leggi anche: Tragedia in, si tuffa per salvare il figlio ma accade il peggio Leggi anche: Tragico incidente sul lungo, una donna è morta sul colpo Leggi anche: Allarme sulla spiaggiana, avvistato uno squalo: poi la scoperta Leggi anche:sulla spiaggia, ...