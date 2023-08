Motomondiale | Gp Austria | Bezzecchi precede Vinales e Bagnaia nelle seconde libere

Johann Zarco è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp d'. Sul circuito del Red Bull Ring il francese della Ducati gira in 1'29 838 precedendo il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (1'30 237) e lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales (1'30 ...Il GP d', così come tutti gli eventi del weekend del, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su SKY GO e NOW TV domenica 20 agosto alle ore ...Johann Zarco su Ducati Pramac si è aggiudicato le prime prove libere del Gran Premio d'. Il francese ha girato in 1:29.838, precedendo la Yamaha del connazionale Fabio Quartararo (+0.339) e l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales (+0 - 411). Aleix Marquez è quarto davanti a ...

MotoGp Austria 2023, Zarco leader prime prove libere Adnkronos

Marco Bezzecchi porta la Ducati al primo posto, davanti all'Aprilia di Maverick Vinales e all'altra Ducati di Francesco Bagnaia. Altri italiani: Luca Marini 11esimo, Fabio Di Giannantonio 12esimo, Ene ...