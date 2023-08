Motomondiale | Aprilia conferma Savadori come collaudatore

Racing è ormai una seconda famiglia per me - commenta Savadori - Siamo insieme dal 2015 e sono molto contento di continuare questa bellissima collaborazione. Il lavoro che sto portando ...Il francese ha girato in 1:29.838, precedendo la Yamaha del connazionale Fabio Quartararo (+0.339) e l'dello spagnolo Maverick Vinales (+0 - 411). Aleix Marquez è quarto davanti a Marco ...Per fare un esempio, Ktm quest'anno è migliorata molto in accelerazione, mentreha dimostrato di essere in forma con la vittoria di Silverstone, per cui ci saranno tanti rivali in questo ...

MotoGP, Savadori prosegue in Aprilia: confermato collaudatore per il 2024 - Sportmediaset Sport Mediaset

Prosegue il rapporto iniziato ormai nel 2015 NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Savadori continuerà nel suo ruolo di collaudatore Aprilia ...Johann Zarco su Ducati Pramac si è aggiudicato le prime prove libere del Gran Premio d'Austria. Il francese ha girato in 1:29.838, precedendo la Yamaha del connazionale Fabio Quartararo (+0.339) e l'A ...