MotoGP | Valentino Rossi scorta in scooter Marco Bezzecchi Il romagnolo | “Ci siamo persi!” – VIDEO

(Di venerdì 18 agosto 2023) Un curioso episodio nel corso della seconda sessione di prove libere del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di. Sul tracciato di Spielberg, in Austria,ha ottenuto il miglior tempo nella sessione dal valore di “pre-qualifiche” in vista di quanto accadrà domani. Sul finire della sessione,ha terminato la benzina e lasciato la moto in una delle vie di fuga del tracciato in Stiria. Casualità ha voluto che in quel preciso momento si trovasse lì proprio, presente oggi nel paddock per assistere all’evoluzione della giornata di prove libere e a supportare il Team Money VR46 Racing. Per questosi è prestato al ruolo di “”, dando un passaggio inal proprio pilota, ...

Queste le parole di Marco Bezzecchi, pilota Ducati del team VR46, dopo le prove libere del venerdì del GP di Austria dichiuse al comando : 'La benzina è finita proprio dove c'era Valentino... ho chiesto qualche consiglio, mi ha detto che ero primo e che era tutto a posto così. Ho fatto due giri per quell'errore sulla moto, non avevamo calcolato di rimanere a piedi...'

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 - Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Austria, decimo round della MotoGP 2023 che si correrà domeni ...MotoGP GP Austria Gresini Racing - Giornata in salita (complicata anche dalla pioggia, ndr) ma con risultati soddisfacenti per il team Gresini. Alex Marquez ha concluso il turno di prove valido per l' ...