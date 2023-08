MotoGP | scatta il weekend del Red Bull Ring | Bagnaia lancia la sfida a Bezzecchi e Martin

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo una settimana di pausa, torna in scena il Mondiale di2023. Dopo il ritorno alle gare dopo le lunghissime vacanze estive con il Gran Premio di Silverstone, la classe regina si ripresenta ai nastri di partenza del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della stagione. Una tappa di estrema importanza, per diversi motivi. Iltra i monti della Stiria prenderà il via, come tradizione, con le prime due sessioni di prove libere. Sul tracciato del Redi piloti della classe regina saranno in azione alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere (45 minuti) che non avrà valenza per la classifica combinata, quindi alle ore 15.00 sarà la volta della P2, con 60 minuti di lavoro in pista. Dopo la tappa inglese come si presenta laal decimo appuntamento del campionato? ...