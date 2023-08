MotoGP oggi | GP Austria 2023 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8 venerdì 18 agosto

(Di venerdì 18 agosto 2023)18, primo giorno didel GP d’, decimo round del Motomondiale. Sulla pista di Spielberg, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del weekend. Un circuito molto particolare, in cui i centauri dovranno affrontare tante accelerazioni e frenate nel più classico delle piste Stop&Go. LA DIRETTA LIVE DELLEDELLADALLE 10.45 E DALLE 15.00 Un day-1 nel quale, in, capire se la Ducati dominerà o meno. La Rossa, su questo layout, ha vinto sei delle sette gare disputate da quando il Circus è tornato in Stiria, ovvero dal 2016. Francesco Bagnaia, ...

MotoGP oggi, GP Austria 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 OA Sport

Dopo una settimana di pausa, torna in scena il Mondiale di MotoGP 2023. Dopo il ritorno alle gare dopo le lunghissime vacanze estive con il Gran Premio di Silverstone, la classe regina si ripresenta a ...