MotoGP | Maverick Vinales | “Grande lavoro dell’Aprilia | miglioro a ogni giro a Spielberg”

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Uninforma quello che si è visto nel corso della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di. Sulla pista di(Austria), lo spagnolo, in sella all’Aprilia, ha concluso in seconda posizione, preceduto solo dalla Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi e davanti all’altra Rossa Factory di Francesco Bagnaia. In sostanza, la RS-GP va forte anche in questo fine settimana, dopo quanto fatto vedere a Silverstone. Entusiasta di quanto ottenuto in pista quest’oggi proprio, che ai microfoni di Sky Sport ha manifestato la propria soddisfazione. “Mi trovo molto bene con la moto. A Silverstone avevamo sbagliato qualcosa nella messa a punto, ma qui fin da subito sono riuscito a spingere e a migliorare i miei tempi. ...