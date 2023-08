MotoGP GP Austria 2023 | Bezzecchi | “Bene con le hard e poi anche con le soft”

Termina la practice pomeridiana del Gran Premio d', decretata l'accesso diretto al Q2: è Marco Bezzecchi a chiudere con il miglior tempo (1'28 533). Il pilota della Ducata griffata Mooney V46 precede per appena 44 millesimi Maverick Vinales ...Bezzecchi piazza il miglior tempo nella seconda sessione di libere indavanti all'Aprilia di Vinales e alla Ducati di Bagnaia: nella lista dei 10 piloti che ... Sabato le qualifiche della...Pecco Bagnaia ha chiuso in terza posizione la Practice del GP di. Al termine della prova ha dichiarato: 'Abbiamo fatto la miglior FP1 dell'ultimo periodo poi, nelle FP2, siamo partiti con il passo veloce. La nuova carena mi sta aiutando contro l'...

A Bezzecchi le Libere 2. Vinales 2°, Bagnaia 3° Sky Sport

Giri veloci, pioggia, sorprese. Nel secondo turno di giornata della MotoGP – le “Practice” che stabiliscono gli accessi diretti in Q2 – non è davvero mancato nulla, con un Marco Bezzecchi in versione ...Ducati dai due volti, quello felice di Pecco che riesce a migliorarsi e quello triste di Bastianini che ha parecchi problemi ...