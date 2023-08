MotoGP | Fabio Quartararo | “Nuova aerodinamica soddisfacente | sono andato al limite”

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023)è in risalita: dopo le parole pacifiche degli scorsi giorni verso la sua Yamaha, il francese sembra aver ritrovato un discreto rendimento e ha raggiunto la nona posizione nella sessione di prove libere del pomeriggio valida per entrare nel Q2 di domani nel Gran Premio d’Austria. Un feeling con la moto che sta crescendo e un risultato tutt’altro che banale. Queste le sue parole al termine del venerdì al Red Bull Ring: “L’ala al posteriore non la senti davvero. Penso che sia una cosa estetica, sembra un po’ più aggressiva. Ma a livello di guida non lo senti troppo, poi ne abbiamo solo una. Quella davanti invece era ok, negli ultimi tre anni Yamaha ha portato cinque o sei pacchetti aerodinamici ma nessuno ha funzionato. Questo invece sembra avere un buon bilanciamento, il problema in passato era l’handling, veramente pessimo”. Sulla ...