MotoGp Austria 2023 | Zarco leader prime prove libere

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il pilota francese della Pramac gira in 1’29’’838 davanti alla Yamaha del connazionale Fabio Quartararo e alla Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales Johanncomanda ledel Gp d’. Il pilota francese della Pramac gira in 1’29’’838 davanti alla Yamaha del connazionale Fabio Quartararo e alla Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales. Quinto tempo per Marco Bezzecchi con la moto del team Mooney VR46 alle spalle di Alex Marquez e ottavo crono per la Ducati di Pecco Bagnaia,del Mondiale, preceduto da Fabio Di Giannantonio e Takaaki Nakagami. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.