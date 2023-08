Moto3 | Daniel Holgado in testa dopo le P1 in Austria Fenati è nono

(Di venerdì 18 agosto 2023)è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’a Spielberg. Lo spagnolo continua a dare dimostrazioni notevoli agli avversari: vuole mantenere la leadership del Mondiale e alza la voce sin dal venerdì mattina. Il migliore degli italiani è Romano. Prima sessione di prove libere a Spielberg che non regala grandi squilli. I piloti si sono concentrati sul passo gara nella fase centrale, mentre nella prima e nell’ultima parte sono andati a caccia del time attack. Le prime forze del Mondiale si sono nascoste fino agli ultimi minuti, quando i tempi sono scesi sotto il muro degli 1’42”. Il miglior giro l’ha fatto registrare il leader del campionato: 1:41.899 davvero notevole per lo spagnolo della Red ...

Festa grande in Colombia. David Alonso ha vinto la gara dia Silverstone ed è diventato il primo colombiano a vincere un Gran Premio. Il pilota del Team ...su Husqvarna del Team Intact GP e...Silverstone, i risultati della garaSilverstone, la cronaca della gara Quando ieri è caduto nelle qualifiche, per David Alonso il ... all'ultimo giro, ai danni diHolgado . Il leader ...

Moto3 GP Austria Red Bull Ring Prove 1 – Daniel Holgado è stato il più veloce delle prime prove del Gran Premio d’Austria classe Moto3, decimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Red ...Honda e Yamaha come si comporteranno In Moto2 occhio a Tony Arbolino, determinato a rispondere a Pedro Acosta, mentre in Moto3 sono tutti contro Daniel Holgado. In MotoE comanda Jordi Torres, ...