Mosca-Pechino, esercitazioni militari congiunte nel Pacifico - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Pechino afferma intanto di voler rafforzare la sua cooperazione militare con Minsk. Dagli Usa via libera all'invio degli F-16 a Kiev da parte di Danimarca e Paesi Bassi, quando sarà terminato ...Le navi della marina russa e cinese hanno condotto nuove esercitazioni militari congiunte nell'Oceano Pacifico, che comprendono l'addestramento ...