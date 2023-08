Morto Don Luciano Tinarelli | parroco per oltre 50 anni | Monteluce in lutto Il cordoglio del Comune di Perugia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il sindaco diAndrea Romizi e l’amministrazione comunale “si uniscono al dolore della comunità diper la scomparsa di Don”. “E’ stato un’autentica istituzione per il quartiere avendo ricoperto l’incarico dipresso la chiesa di Santa Maria Assunta per50” sottolinea ilin una nota. “Don– afferma l’amministrazione – è stato molto di più: fondatore dell’oratorio don Cesare Farkas, ideatore e fondatore della Corale, guida spirituale per molti parrocchiani, ha contribuito a formare intere generazioni di giovani, cui ha sempre dispensato una parola gentile e consigli disinteressati”. “Sentiremo la mancanza di Don– commenta Romizi – e ci ...

