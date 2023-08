Morì per un’infezione durante la Giornata mondiale della gioventù Il Papa telefona alla famiglia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 agosto 2023)Francesco ha espresso la sua vicinanzadi Luca Re Sartù, il ragazzo di 24 anni morto l’11 agosto scorso in seguito adcontrattala, con unatamamma Annalisa. A renderlo noto è stato monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano, che questa mattina ha celebrato i funerali del giovane nella chiesa di Sant’Ilario a Marnate, Comune in provincia di Varese dove risiedeva. Monsignor Raimondi “all’iniziofunzione ci ha detto che in questatante persone stanno pregando insieme a noi – ha raccontato la sindaca di Marnate Elisabetta Galli, presente alle esequie -, tra cui ...