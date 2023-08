Monza | Palladino | «Mercato? Ci piacciono Miretti e Muriel»

(Di venerdì 18 agosto 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato degli obiettivi di calciodella sua squadra. I dettagli Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Inter. PAROLE – «Colaperto io non amo parlare, può succedere di tutto. Noi abbiamo una buona base, ottima: il 90 per cento della squadra è formata. Manca qualcosina, di sicuro un centrocampista per completare il reparto. E poi vediamo davanti cosa succede: se ci sarà qualche uscita, magari ci sarà qualche entrata. Però adesso penserei alla partita di domani, che è la cosa più importante: ilè lungo e ci sono altri giorni fino alla fine della sessione. Con la società c’è grande sintonia.? ...

...delda parte di Raffaele Pellegrino in vista della sfida dei brianzoli contro l'Inter Al termine della rifinitura odierna Raffaeleha reso nota la lista dei convocati delper la ...Il tecnico del, Raffaele, ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di San Siro contro l'Inter, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. 24 i calciatori chiamati ...Così Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida contro ildi, in programma domani alle 20.45 a San Siro. "I ragazzi hanno lavorato molto bene, ...

VIDEO IN - Inter a San Siro per la rifinitura: l’arrivo di Inzaghi e dei giocatori L’Inter è arrivata a San Siro per l’allenamento di rifinitura in vista della prima di campionato che ci sarà domani ...Il mercato degli attaccanti non è finito, soprattutto per il Monza. Su Petagna, infatti, ci sono il Cagliari e il Genoa di Gilardino.