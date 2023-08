Monza | la scelta su Maric

Così Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida contro il...voluto io con tutte le forze l'anno scorso e lo avrei rivoluto quest'anno ma ha fatto una...... che vedrà i nerazzurri impegnati contro il. "Sarà emozionante anche perché è la prima volta ... E poi aggiunge: "Se siamo più forti o no Lo dirà il campo, abbiamo cambiato tanto per, ...Così Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida contro il...voluto io con tutte le forze l'anno scorso e lo avrei rivoluto quest'anno ma ha fatto una...

Inzaghi: "Dispiace per Lukaku, è stata sua scelta" Sky Sport

Secondo anno di Serie A per il Monza di Raffaele Palladino che comincerà a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi ...Riparte il campionato e l’Inter ha un solo obiettivo: vincere il 20° scudetto, quello della seconda stella. A San Siro arriva il Monza: «Sarà emozionante anche ...