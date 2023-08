Monza | interesse per Colombo del Milan

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilè alla ricerca di un profilo in attacco, soprattutto dovesse uscire Petagna, e tra i nomi ci sarebbe anche quello diIlè alla ricerca di un profilo in attacco, soprattutto dovesse uscire Petagna, e tra i nomi ci sarebbe anche quello di. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i brianzoli starebbero pensando al centravanti del

...ha voluto che Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini iniziassero la propria avventura ala ... non certo due pedine qualsiasi e quindi c'è moltointorno a un paio di nomi della squadra ...Sul folletto romeno è tornato più vivo che mai l'della società di via Battisti, che ... Contemporaneamente il club nerazzurro continua a seguire da vicino Mattia Valoti , in uscita dal: ...... il Tottenham continua a mostrareper Tiago Pinto. Il dirigente portoghese è entrato nell'... 13:30 17 Agosto Occasione Malinovskyi:e Genoa sull'ex AtalantaRuslan Malinovskyi vuole ...

Sky: forte interesse del Monza per Colombo del Milan Forza Monza

Altra giornata quella di ieri, ricca di emozioni nei match della poll B; oggi, invece, l'esordio della nazionale italiana.E' stato arrestato con l'ipotesi di estorsione un uomo di 51 anni che ha minacciato telefonicamente un 72enne anni fino a farsi consegnare del denaro a uno sportello automatico a Vimercate, in ...