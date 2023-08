Montepulciano | tutto pronto per il 49esimo Bravìo delle Botti Ecco programma e novità

La settimana del Bravìo 2023 si aprirà il 18 agosto con 'Cantine in Piazza' e proseguirà fino al 27 agosto quando le otto contrade cittadine si sfideranno nella corsa con la botte... autore, a margine della presentazione del libro, dice: "L'idea di creare il libro "L'èsbagliato, l'èda rifare" Aneddoti e curiosità sul Bravio delle Botti di, è nata lo ...è pronto, anche se nulla, visto che il calciomercato è ancora aperto, è definitivo. Mancano solo le 700 bottiglie did'Abruzzo che un munifico produttore soleva regalare all'...

Montepulciano, tutto pronto per il 49esimo Bravìo delle Botti. Ecco ... LA NAZIONE

In ogni caso, la stessa Polizia Municipale, che ringrazio per il lavoro svolto, garantirà un presidio sul posto per i primi giorni in modo da vigilare che tutto proceda senza problemi”, è il commento ...Presentata la 49° edizione del Bravìo delle Botti di Montepulciano, a fare da cornice la presentazione del nuovo libro di Tony Garosi sul mondo del Bravìo.