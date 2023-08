Mondiali di atletica | si parte | ecco tutti i record da battere

(Di venerdì 18 agosto 2023) Da Usain Bolt (100 e 200 metri) a Mike Powell (salto in lungo). Da Florence Griffith-Jones (100 metri femminili) a Javier Sotomayor (salto in alto). Quali sono ientrati nella storia che ancora resistono

Il salto è sempre quello, non è mutato: a 31 anni, con tredici anni disulle spalle, non ho bisogno di una nuova rincorsa o di un nuovo stacco. La verità è che Giulio mi ha aiutato a ...Il suo tempo è il 200esimo al mondo e il 51esimo degli iscritti ai. Domani sera, 19 agosto, correrà a Bruxelles la batteria (semifinale e finale sono domenica). Sulla carta parte da dietro. ...Dopo una stagione segnata dagli infortuni, Marcell Jacobs si prepara a tornare in pista in occasione deidileggera di Budapest 2023. Il campione olimpico dei 100 metri, a cui manca la medaglia iridata in carriera, è reduce da un periodo segnato dagli infortuni, tanto che ha corso solo ...

Marcell Jacobs: “Ai Mondiali di atletica voglio correre leggero dopo un anno di sofferenze" la Repubblica

Il salto è sempre quello, non è mutato: a 31 anni, con tredici anni di atletica sulle spalle, non ho bisogno di una nuova rincorsa o di un nuovo stacco. La verità è che Giulio mi ha aiutato a ...Ultima giornata di attesa prima dell'inizio ufficiale dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. L'edizione numero 19 della rassegna iridata si prea ...