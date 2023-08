Mondiali di atletica al via | carica Tamberi | dubbi Jacobs

(Di venerdì 18 agosto 2023) In chiave azzurra tante aspettative anche per Iapichino, Stano e Palmisano. ROMA - Prendono il via domani idileggera, in scena a Budapest. L'Italia si presenta ai nastri di partenza con una formazione variegata e decisamente competitiva. In prima linea, su tutti, ladi Gia

È tutto pronto in Ungheria. E sono pronti anche gli azzurri in cerca di conferme, nuove medaglie e affermazioni personali. Si parte alle 8.50 con la 20 km di marcia maschile dalla maestosa Piazza ......simbolo dell'italiana del nuovo millennio. Sognare di emularla è quanto di meglio entrambi possono chiedere a se stessi, oltre che al destino. Tamberi, niente più acciacchi . Aicon ...Gianmarco Tamberi, a due giorni dalle qualificazioni del salto in alto deidi Budapest , che si svolgeranno domenica a partire dalle 10.35 ha dichiarato: 'Non vedo l'ora di gareggiare, mi sento molto bene . Ho lavorato tanto, ho messo tutto me stesso con il mio team,...

Mondiali di atletica 2023, il programma degli italiani: date e calendario delle gare a Budapest Sport Fanpage

L'evento sportivo più importante dell'anno inizia con grandi aspettative e costi ancor più elevati per i contribuenti ...ROMA (ITALPRESS) – Prendono il via domani i Mondiali di atletica leggera, in scena a Budapest. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con una formazione variegata e decisamente competitiva. In ...