Mondiali Atletica | Tamberi | “Mi sento bene | non vedo l’ora di gareggiare”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Gianmarco, a due giorni dalle qualificazioni del salto in alto deidi Budapest, che si svolgeranno domenica a partire dalle 10.35 ha dichiarato: “Nondi, mimolto. Ho lavorato tanto, ho messo tutto me stesso con il mio team, ho fatto tutto quello che si poteva fare per arrivare qui in forma. Poi la gara va fatta, e l’Usain Bolt del salto in alto, ovvero Mutaz Barshim, è ancora tra noi e sarà dura, ma sono pronto a dare il meglio di me”. Poi ha proseguito: “Ho lavorato negli ultimi mesi con il coach Giulio Ciotti e il preparatore atletico Michele Palloni per ritrovare il mio salto, in passato cercavo invece di capire come migliorarlo. Negli ultimi anni, forse soltanto nella magica serata di Tokyo sono riuscito a ...