Mondiali Atletica | Stano | “Concentrato sulla 20km | punto all’oro”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tra gli azzurri più attesi neidileggera di Budapest c’è sicuramente il marciatore Massimo, campione olimpico a Tokyo 2020 e che domani 19 agosto alle ore 8.50 aprirà le danze per la spedizione azzurra con ladi marcia, in cui sono presenti anche Francesco Fortunato e Andrea Cosi. Queste le parole dida Casa Italia: “A parte il viaggio comodo durato 13 ore e poi la sveglia di oggi per l’antidoping con quattro ore di sonno sto bene“, ha commentato ironicamente il marciatore pugliese, alludendo al volo cancellato nel pomeriggio di ieri a Monaco di Baviera che ha comportato il lungo ritardo nell’arrivo della squadra azzurra.ha poi proseguito spiegando i suoi obiettivi per la rassegna iridata: “Mi sento meglio rispetto agli anni passati, mi sono ...

In vista dell'inizio deidileggera 2023 di Budapest , il presidente della FIDAL Stefano Mei ha parlato in conferenza stampa: ' Si tratta di un momento esaltante per la nostrain tutti i campi, da ...ROMA " Prendono il via domani idileggera, in scena a Budapest. L'Italia si presenta ai nastri di partenza con una formazione variegata e decisamente competitiva. In prima linea, su tutti, la carica di Gianmarco ...Nell ', invece, il marchio dell' Alta Velocità di Trenitalia comparirà sulle maglie azzurre deidi Budapest in programma dal 19 al 27 di agosto e l'anno prossimo su quelle degli ...

Dopo un'annata agonistica corsa tutta in salita sul crinale dell'incertezza e funestata da una serie di problemi fisici che non gli hanno dato tregua, Marcell ...Budapest, 18 ago. – (Adnkronos) – Scocca l’ora del Mondiale di Budapest, è il momento delle dichiarazioni della vigilia per il presidente della Fidal Stefano Mei e il direttore tecnico Antonio La Torr ...