Mirco Mariani | da Sanremo al Folk Festival

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo essersi fatto conoscere dal palco deldi, aver partecipato alle colonne sono di film come “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati e “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza” di Elisabetta Sgarbi, ed essersi esibito non solo in tutta Italia ma anche all’estero,alla guida degli EXTRALISCIO è in tour con una serie di imperdibili concerti. Dopo i concerti di quest’anno a Parigi, a Vienna e allo Szigetdi Budapest, prosegue il tour in tutta Italia che domenica 20 agosto li porterà ad Ariano Irpino (Avellino) nell’ambito di Ariano. Gli Extraliscio, guidati dalla follia polistrumentale dell’eclettico, eseguono sul palco le canzoni che li hanno consacrati, come ...