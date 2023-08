Minturno | dal 21 al 27 agosto in arrivo la 60° Festa del Mare “Arrivederci a Scauri”

Tutto è accaduto ieri mattina a Marina di. "Dopo diverse segnalazioni di schiuma in mare, ... Bertone è nato a Caserta 36 anni fa e vive a Formia1993. Luca Cinelli, classe 2003, in estate ...La stagione balneare in Veneto va15 maggio 2023 a settembre e la classifica delle spiagge che possono fregiarsi della bandiera ...- Spiaggia di Ponente CAMPANIA NAPOLI 136. Vico Equense - ...... non sei tu a trovare loro, sono loro a trovare voi- Scauri tra storia e natura, l'enorme ... Una bussola prima messa a puntolavoro collegiale di ognuna delle componenti pubbliche e ...

Minturno, dal 21 al 27 agosto in arrivo la 60° Festa del Mare ... Il Faro online

Salvataggio al largo di Marina di Minturno, nel giorno di Ferragosto ... scattato pochi minuti dopo le 11 nel tratto di mare prospiciente i lidi Rosalba (chiuso dal gennaio 2023) e La Bussola, ...La notte di Ferragosto a Scauri è stata caratterizzata anche dall'intervento di due ambulanze del 118 per ... Sull'accaduto il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha cercato di tranquillizzare la ...