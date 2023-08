Mimit | prezzi dei carburanti stabili da tre giorni

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 agosto 2023) Imedi di gasolio e benzina rilevati lungo la rete stradale e autostradale italiana risultanoda 3. Nel dettaglio, il prezzo medio del gasolio self sulla rete stradale ha registrato una riduzione millesimale tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto, passando da 1,843€/l a 1,842 €/l (-1 millesimo di euro), dato replicato poi anche nella giornata odierna; il prezzo medio della benzina self sulla rete stradale italiana risulta invece invariato da mercoledì 16 agosto, stabile sugli 1,944 €/l. Anche lungo la rete autostradale nessuna variazione da mercoledì 16 agosto, con gasolio self stabile sugli 1,928 €/l e benzina self sui 2,019 €/l. Eventuali anomalie riscontrate alla pompa possono essere segnalate dai consumatori attraverso l’apposito strumento “Segnala” reperibile sul sito del ...