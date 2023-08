Militello | esplode tubo spara coriandoli a festa patrono | un morto

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ferita la moglie Si trasforma in tragedia laper ildiVal di Catania, dove un uomo di 65 anni èdurante i festeggiamenti. Durante i festeggiamenti uno dei cannoncini chevanosarebbe esploso e avrebbe colpito l’uomo per il quale non ci sarebbe stato nulla da fare. La moglie dell’uomo, invece, è rimasta ferita al gomito. Sul posto i carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Militello in Val di Catania è un grosso centro agricolo della Piana del capoluogo etneo, famoso anche perché è il paese d'origine di Pippo Baudo.

Si trasforma in tragedia la festa per il patrono di Militello Val di Catania, dove un uomo di 65 anni è morto durante i festeggiamenti. Durante i festeggiamenti uno dei cannoncini che sparavano coriandoli sarebbe esploso e avrebbe colpito l'uomo per il quale non ci sarebbe stato nulla da fare.