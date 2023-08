Militello | esplode il cannone dei coriandoli | la festa del patrono finisce in tragedia

(Di venerdì 18 agosto 2023)in Val di Catania: un uomo di 65 anni è morto durante i festeggiamenti in onore deldella città, il Santissimo Salvatore. Nel corso delle celebrazioni, infatti, uno dei cannoncini che sparavano, piazzato all'uscita della chiesa nel centro del paese, sarebbe esploso e avrebbe colpito l'uomo. Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. La moglie del 65enne, invece, sarebbe rimasta ferita al gomito. I festeggiamenti sono stati sospesi e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La vittima - stando a quanto appreso dall'Ansa - sarebbe stata colpita da parti metalliche di un cannoncino spara, alimentato da un sistema ad aria compressa, che è esploso. Sua moglie invece sarebbe stata colpita al gomito e per questo portata in ospedale. Diverse, ...

Si trasforma in tragedia la festa per il patrono diVal di Catania, dove un uomo di 65 anni è morto durante i festeggiamenti. Durante i festeggiamenti uno dei cannoncini che sparavano coriandoli sarebbe esploso e avrebbe colpito l'uomo per il ...in Val di Catania è un grosso centro agricolo della Piana del capoluogo etneo, famoso anche perché è il paese d'origine di Pippo Baudo .in Val di Catania è un grosso centro agricolo della Piana del capoluogo etneo, famoso anche perché è il paese d'origine di Pippo Baudo .

Militello in Val di Catania, esplode il tubo spara coriandoli: un morto La7

MILITELLO IN VAL DI CATANIA - Un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita durante i festeggiamenti del Santissimo Salvatore, Patrono di Militello in Val ...Le immagini da Militello sui social Militello in Val di Catania, tubo 'spara coriandoli' piazzato all'uscita della chiesa esplode improvvisamente durante i festeggiamenti del patrono e finisce tra la ...