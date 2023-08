Milano | il Comune cerca volontari per ripulire le aree verdi danneggiate dal nubifragio

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 agosto 2023) «Insieme per il verde». È l’iniziativa deldipergiardini e parchi danneggiati dalche la notte tra il 24 e il 25 luglio ha colpito il capoluogo lombardo. Una call to action che ha lo scopo di coinvolgere dal 28 agosto al 17 settembre «qualsiasi persona maggiorenne o minorenne (fino ai 16 anni se accompagnati dai genitori, mentre i 16 e 17enni potranno partecipare previa firma del consenso dei genitori)» nella raccolta di foglie, rametti, detriti una volta che saranno terminati gli interventi di messa in sicurezza. «In queste settimane – si legge sul sito – l’impegno dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, di ATM, di Amsa, del consorzio che ha in appalto la manutenzione del verde e di tutta l’Amministrazione è stato decisivo per gestire l’emergenza, ma i danni del ...