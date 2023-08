Milan | perché la nuova terza maglia celebra l' inclusione

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il club rossonero ci ha raccontato come il Third Kit della stagione 2023/2024 sia nato con la volontà dire la cultura della diversity

In prima fila dunque Napoli e Inter, dietroe Juve . Sono curioso di vedere poi l'Atalanta ... ovvero che questo tipo di discorso esistela Juventus ha necessità economiche. Se non ci ...Ilpuò rappresentare la vera incognita,ci sono tanti volti nuove. Tra le romane do più fiducia alla Lazio, ma la Roma non è da meno se guardiamo l'organico nelle sue scelte. Infortunio ...Ali rossoneri vedono in Broja un nome interessante per rinforzare il reparto d'attacco . Le parole di Pochettino risuonano chiare: l'attaccante gode di grande considerazione a Stamford ...