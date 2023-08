Milan | operazione esuberi | tutti i nomi in partenza

(Di venerdì 18 agosto 2023) Non solo Origi. Il belga non è l'unico sulla lista dei cedibili per il. La dirigenza rossonera, infatti, sta valutando anche...

18/08/2023 - 14:33 Sembra vicinissimo l'approdo in Serie A , più precisamente al, di Marco Pellegrino. Si parla di una cifra intorno ai 5 milioni. Infatti, il presidente del ...l'. ...Lo aveva conosciuto appena arrivato al: debuttarono insieme nella famosa tournée negli Usa ... È un'che conferma la piena sintonia tra il coordinatore regionale Claudio Fazzone ed il ...PELLEGRINO VERSO MILANO - Per il classe 2002 dell' Atletico Platense ilha messo sul piatto 5 ...orchestrata da Giuntoli per portare in bianconero un buon profilo per per il futuro , ...

Broja al Milan Operazione possibile: tutta la verità Daily Milan

Non solo Origi. Il belga non è l'unico sulla lista dei cedibili per il Milan. La dirigenza rossonera, infatti, sta valutando anche le situazioni attorno a Ballo-Touré, Lazetic, Caldara e Saelemaekers.Milan, l'incontro con il presidente dell'Atletico Platense ha avuto riscontri positivi. Indiscrezioni ci riferiscono l'andamento di questa trattativa.