Milan | nuova ipotesi per Colombo

... la fidanzata di Sandro Tonali che ha scelto di accompagnare il centrocampista ialiano nella suaavventura al Newcastle dopo l'addio al. La bellissima bresciana ha raccontato diversi ......petto vincendo la volata con i cugini del(anch'essi a quota 19 tricolori vinti sin qui). I campioni in carica del Napoli - che hanno perso Luciano Spalletti , trovando in Rudy Garcia la...Il centrocampista delRuben Loftus - Cheek non vede l'ora di iniziare lastagione di Serie A, la prima per lui lontano dalla Premier League. L'ex Chelsea ha parlato ai microfoni del Times, descrivendo il suo ...

Milan, nuova offerta per Krunic: il Fenerbahce alza il tiro Footballnews24.it

Un nuovo scandalo travolge uno dei protagonisti della Premier ... L'inchiesta aperta dalla federazione ha fatto saltare totalmente il trasferimento, con l'ex giocatore del Milan che resterà al West ...Il calciomercato dell'Inter svolto fino ad oggi, 18 agosto 2023, tra nuovi volti e cessioni inaspettate, risulta uno dei più movimentati in Italia e senza dubbio uno dei migliori sotto il punto di vis ...