Milan-Maignan | idea rinnovo | il piano dei rossoneri

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilvuole blindare Mikee starebbe pensando a un’offerta concreta da fare al francese per raggiungere l’intesa Ilvuole blindare Mikee starebbe pensando a un’offerta concreta da fare al francese per raggiungere l’intesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si pensa ora concretamente aldi contratto. Ildeiè prolungare l’attuale accordo fino al 2028 con consistente aumento dell’ingaggio.

Ilvuole blindare Mikee starebbe pensando a un'offerta concreta da fare al francese per raggiungere l'intesa Ilvuole blindare Mikee starebbe pensando a un'offerta concreta ...(4 - 3 - 3):; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Krunic, Reiijnders; Pulisic, Giroud, Leao.... prima con un colpo di testa di Di Lorenzo, su cuicompie un autentico miracolo e poi con un sinistro di Olivera di poco alto. Il risultato però non cambia più: ilsupera 1 - 0 il ...

Milan, il piano per blindare Maignan: le cifre della proposta rossonera La Gazzetta dello Sport

Il Milan ha messo a segno una lunga serie di colpi di calciomercato durante questa estate ma la stella non è quella che ci si aspettava.Bologna-Milan (lunedì 21 agosto con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è il posticipo che chiude la prima giornata di campionato in Serie A. Con Arnautovic ceduto all'Inter, Thiago Motta ...