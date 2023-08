Milan | Loftus-Cheek | “Tomori è stato bravo | mi ha aiutato ad ambientarmi”

Il centrocampista delRuben- Cheek non vede l'ora di iniziare la nuova stagione di Serie A, la prima per lui lontano dalla Premier League. L'ex Chelsea ha parlato ai microfoni del Times, descrivendo il suo ...Un Bologna in assestamento, dopo l'addio di Schouten e Arnautovic, spera nella verve di Ferguson e Orsolini per frenare l'ambiziosodi Pioli che trae linfa dagli arrivi di- Chhek, ...BOLOGNA -: Thiago Motta, orfano di Arnautovic consegna le chiavi dell'attacco a Zirkzee e Ndoye; Pioli punta forte sui nuovi acquisti, spazio perciò a- Reijnders - Pulisic. TUTTE LE ...

Loftus-Cheek: "Milan, sono ancora affamato. Al Chelsea un animale in gabbia" - Sportmediaset Sport Mediaset

Ruben Loftus-Cheek, neo centrocampista del Milan, ha raccontato diversi aneddoti riguardanti il suo arrivo in rossonero ...Nel caldo infernale del post ferragosto riparte la bolgia del campionato con squadre ancora imperfette, frutto di un mercato spezzettato e di club costretti a vendere prima di comprare. Il Napoli ...