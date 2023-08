Milan | Loftus-Cheek | “Al Chelsea mi sentivo un animale in gabbia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il centrocampista delRubennon vede l’ora di iniziare la nuova stagione di Serie A, la prima per lui lontano dalla Premier League. L’exha parlato ai microfoni del Times, descrivendo il suo passaggio dai Blues alla società rossonera: “Miunine ora voglio solo essere libero di giocare. Sento che era il momento giusto di cambiare perché ho sempre pensato di trasferirmi”.ha poi menzionato anche il rapporto con Fikayo Tomori, con cui ha condiviso per anni lo spogliatoio proprio al: “Ho iniziato a chiedere di nascosto a Tomori come fosse il cambiamento. Non potevo dirgli che stavo parlando con il, ma quando il trasferimento ...