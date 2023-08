Milan | due rinnovi sul tavolo

Il 25enne, ex dele ora al West Ham, era in procinto di trasferirsi per rinforzare la squadra ... Non ci sono al momento commenti ufficiali da parte deiclub coinvolti: West Ham e City. ...2 Il mercato delsi muove anche sui rinnovi dei contratti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , sul ... Per questo il club pensa a moltiplicare peril compenso iniziale (è l'ingaggio ...Ci sono squadre in Serie A che hanno bisogno di un centravanti - comee Roma - ma è difficile ... Magari le cose possono cambiare in una oore, in un giorno o, ma al momento non c'è nulla ...

Picchiano a sangue un coetaneo nella metro per rapinarlo: arrestati a Milano due minorenni Repubblica TV

Come svelato ieri (leggi qui) il futuro di Dennis Man si deciderà entro le prossime due settimane. Al momento sono due le proposte arrivate sul tavolo del Parma. Due offerte da parte di club di serie ...Il mercato del Milan si muove anche sui rinnovi dei contratti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul tavolo ci sono le trattative con Mike Maignan e Rade Krunic. Per quanto riguarda il portier ...