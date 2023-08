Milan | che successo per il Third Kit | primo giorno da record | News

... la fidanzata di Sandro Tonaliha scelto di accompagnare il centrocampista ialiano nella sua nuova avventura al Newcastle dopo l'addio al. La bellissima bresciana ha raccontato diversi ...La leggenda dele del calcio italiano Gianni Rivera ,oggi ha compiuto 80 anni, ha rilasciato un'intervista a Il Foglio in cui tra gli altri passaggi, ha risposto anche ad una domanda su un confronto tra il ...... accostato nelle ultime settimane a diverse squadre tra cui il. Nella conferenza stampa in ... Si tratta di un elemento importante e per questo non possiamo inserire un nuovo profilopossa ...

Milan, perché la nuova terza maglia celebra l'inclusione WIRED Italia

L'inchiesta aperta dalla federazione ha fatto saltare totalmente il trasferimento, con l'ex giocatore del Milan che resterà al West Ham in attesa della fine delle indagini. Il rischio è quello di ...Marco Pellegrino potrebbe essere l'ultimo grande colpo dell'estate del Milan. Chi è e perché potrebbe far comodo ai rossoneri.