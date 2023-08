Milan | accordo a un passo con Pellegrino | tutti i dettagli

Se come preventivabile non ci sono problemi nell'col giocatore, si resta in attesa di una ... Ilsi avvicina a Pellegrino, 'italiano' d'ArgentinaSe ile lo stesso Atletico Platense ...Commenta per primo La Sampdoria ha visto sfumare Pellegrino, che pare essere ad un passo dal. Il club blucerchiato, però, è vicino ad assicurarsi un altro giocatore giovane per il reparto,...Commenta per primo Arrivano novità importanti in casaper la trattativa che riguarda il difensore classe 2002 italo - argentino Marco Pellegrino . ...arriverà in italia per trovare l'...

Milan, accordo quadriennale di Krunic con il Fenerbahçe | Mercato Calciomercato.com

La Sampdoria ha visto sfumare Pellegrino, che pare essere ad un passo dal Milan. Il club blucerchiato, però, è vicino ad assicurarsi un altro giocatore giovane per il reparto, ossia Facundo Gonzalez, ...Milan molto attivo sul calciomercato per accontentare Pioli: Furlani vuole blindare Maignan, prendere Pellegrino e tutelarsi in caso di addio di Krunic ...