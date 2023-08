Migranti | Zaratti Avs | ' sentenza di civiltà | Lega abbandoni suo arcaico razzismo'

E' quanto afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto...a tempo' nel palazzo per 'ridurre lo spreco di energia' e di valutare 'la donazione' ai senzatetto edi alimenti e le bevande 'invenduti dai bar interni'. - Ma, soprattuto,......un permesso di soggiorno per motivi di studio al di fuori delle quote massime di flussi di. Così Filiberto, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari ...

Migranti: Zaratti (Avs), 'sentenza di civiltà, Lega abbandoni suo ... Il Dubbio

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “La propaganda della Lega è ridicola di fronte all’incessante fenomeno degli sbarchi. Matteo Salvini ha tentato di nasconderli e respingerli, fallendo in entrambi i casi ne ...