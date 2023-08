Migranti | Lega condannata in Cassazione per cartelli contro i clandestini

(Di venerdì 18 agosto 2023) Laha condannato laa risarcire due associazioni che avevano fatto causa al partito in merito ai manifesti apparsi a Saronno, provincia di Varese, nel 2016, con iche recitavano scritte quali: "Non vogliamo. Vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni e auemntano le tasse, Renzi e Alfano complici dell'invasione".

Smontata tutta la propaganda del carroccio. Risarcimento per le associazioni pro-migranti Gli immigrati che scappano non sono clandestini. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Lega ...Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Ora la Lega mostri maturità, evolvendosi da una politica di arcaico razzismo. Chiamare clandestine persone in cerca di aiuto è una forma di violenza che deve essere bandit ...