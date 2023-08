Meteo | caldo e weekend di fuoco con punte di 40° | ecco dove

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’anticiclone africano Nerone arriverà nel nostro Paese espandendosi dal Marocco verso le regioni settentrionali e portando picchi sulle zone interne del Centro-Sud, nelle Isole Maggiori e in Pianura Padana. Lo Zero Termico potrebbe segnare un nuovo record a 5.200 metri. A fine mese dovrebbe arrivare la perturbazione atlantica Poppea con temporali e nubifragi soprattutto al Centro-Nord

con 37,5° di massima in Toscana, ma non mancano fenomeni temporaleschiProsegue l'allertaa Firenze. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore prevede il codice rosso fino a sabato 19 ... Ieri il record di giornata è stato raggiunto sempre alla stazioneFirenze ...A dirlo sono gli esperti di 3bMeteo: 'Per i prossimi giorni sono attese, dunque, generali condizioni di tempo stabile, conin progressiva intensificazione fra il weekend e l'inizio della nuova ...

Meteo - Fine agosto con ultimi sprazzi di caldo africano, potrebbero arrivare forti temporali e un sensibile calo termico ... 3bmeteo

L'alta pressione africana avanza inesorabilmente verso l'Italia e la raggiungerà in forma più evidente proprio a cavallo del fine settimana che sarà ...Il semifreddo al cioccolato e ciliegie è un dolce al cucchiaio freddo e goloso adatto a tante occasioni facilissimo da preparare . Ciliegie e cioccolato è un abbinamento che, utilizzato nei dolci, si ...