Mercato Napoli | Ultim’ora Napoli | notizia pazzesca su Gabri Veiga

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 18 agosto 2023) La trattativa per portareprocede spedita, mancano davvero gli ultimi dettagli Era nell’aria, Ilstava accelerando per completare l’acquisto die farlo arrivare subito in città. Le prime complicazioni e la clausola non hanno spaventato la dirigenza che, visti gli ottimi rapporti con il Celta Vigo, ha praticamente quasi chiuso per lo spagnolo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano iled il Celta Vigo hanno raggiunto l’accordo per. Lo spagnolo arriverà per circa 30 milioni e 6 di bonus. Nei prossimi giorni il talento spagnolo arriverà in città per svolgere le visite mediche e apporre le firme sul contratto. Tutto fatto con ...