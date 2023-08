Memory | Peter Sarsgaard e Jessica Chastain nella prima foto del film di Michel Franco

La sinossi del progetto Il filmracconta la storia di Saul (Sarsgaard ) che riallaccia i contatti con la sua ex compagna di studi Silvia ( Jessica Chastain ). La giovane lavora in una ...A chiudere il fitto programma del Concorso, composto da ben 23 titoli , sarà il drammadiretto da Michel Franco , Leone d'argento alla miglior regia nel 2020, con Jessica Chastain e...... Antonio Fois (UK), Magdalena Gerber (Svizzera), Kei Hoashi (Giappone),Johnson (USA), Maria ... Garrett Masterson (USA), Mikaso Tamago (Serbia, Giappone), Daniel Molyneux (USA), Muscle...

Michel Franco è tornato alla regia con Memory, che verrà presentato a Venezia 2023, ecco la prima foto che ritrae Peter Sarsgaard e Jessica Chastain.Memory' stars Jessica Chastain and Peter Sarsgaard as former high school friends who have a complex encounter after a reunion party.