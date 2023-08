Memorial Wagner 2023 | De Giorgi | “Atteggiamento importante | diamo opportunità a tutti”

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Il primo set è stato interessante, siamo stati bravi a rimanere in gioco. Nonostante alcune imprecisioni siamo riusciti sempre a rimanere in partita, è statoper il prosieguo del match. Vogliamo sfruttare questo torneo per dare, proveremo tutte le nostre aggregazioni tecniche e non. Cercheremo di finalizzare il lavoro fatto a Cavalese”. Lo ha detto il ct dell’Italvolley maschile, Ferdinando De, dopo la vittoria per 3-0 in amichevole alcontro la Francia: “Questo torneo fa parte del percorso di avvicinamento all’Europeo, ci serve per mettere in pratica quanto provato nel nostro lavoro. Dopo la VNL abbiamo fatto un periodoa Cavalese, intenso e con tanto impegno, questi ragazzi cercano sempre di aiutarsi ...

La diretta testuale live di Italia - Francia , partita amichevole valevole per il2023 di volley maschile , torneo in ricordo dell'ex atleta e Ct della nazionale polacca Hubert, prematuramente scomparso nel 2002. Gli azzurri di Fefé De Giorgi scendono in campo in programma dal 28 agosto in Italia, proseguirà con la partecipazione al 'Hubert' che vedrà la partecipazione dei padroni di casa della Polonia, della Francia e della Slovenia. Oggi andrà in scena il 'Hubert', un quadrangolare in memoria di Hubert, ex atleta e Commissario Tecnico della nazionale polacca. E' un quadrangolare che si svolge ogni anno e che vedrà impegnate

L’Italia torna in campo e riprende il suo cammino verso gli Europei con una vittoria sulla Francia nella gara d’esordio del Memorial Wagner, quadrangolare estivo giunto alla sua ventesima edizione.Pallavolo Memorial Wagner - Lavia: "In difficoltà nel primo set, siamo stati bravi a reagire, poi siamo andati in crescendo" ...