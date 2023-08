Meloni ringrazia Edi Rama per la “calorosa accoglienza” in Albania

(Di venerdì 18 agosto 2023) "Grazie per avermi ospitata nella vostra terra e per laricevuta, Edi. Ti aspetto in Italia!": con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricambiato il ...

ha risposto con un commento sotto lo stesso post. Rama, leader del Partito socialista albanese, è in carica come primo ministro dal 2013. In una intervista alla Stampa ha rivendicato i buoni ...... "Un incontro improvviso - ha scritto - con la Giorgia(nave Valona - Brindisi)".... tra ulivi secolari e spiagge mozzafiato", diceal "Nuovo Quotidiano di Puglia". "Anche ... Il governatore pugliese Michele Emiliano: "Grazie a nome di tutti i pugliesi".

Meloni ringrazia Rama, ti aspetto in Italia - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 18 ago. (askanews) - "Grazie per avermi ospitata nella vostra terra e per la calorosa accoglienza ricevuta, Edi. Ti aspetto in Italia!": con queste ..."Grazie per avermi ospitata nella vostra terra e per la calorosa accoglienza ricevuta, Edi. Ti aspetto in Italia!". (ANSA) ...